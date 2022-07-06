Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 6 липня.

Важливо Скасування обмежень для військовозобов'язаних, удар по Торецьку: основне за 133 день війни

Так, українські бійці зупинили наступи ворога на напрямках:

Миронівка – Луганське,

Гольмівський – Новолуганське.

Наші захисники змусили окупантів відійти. Крім того, загарбники наступали на напрямку Довгеньке - Мазанівка. Отримали відсіч наших воїнів та, з втратами, відійшли. Також ЗСУ успішно відбили ворожі штурмові дії в напрямку Козача Лопань – Соснівка.

Яка ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов'янськ. Обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи.

противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов'янськ. Обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи. На Краматорському напрямку ворог намагається оволодіти населеними пунктами Верхньокам'янське та Григорівка. Застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. Обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Слов'янська та Верхньокам'янського. Завдав авіаударів поблизу Тетянівки та Сидорового.

ворог намагається оволодіти населеними пунктами Верхньокам'янське та Григорівка. Застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. Обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Слов'янська та Верхньокам'янського. Завдав авіаударів поблизу Тетянівки та Сидорового. На Бахмутському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Здійснив артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював позиції наших підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Все для того, щоб сковувати наші війська.

Що перешкоджає росіянам на Донбасі

Українські військові успішно знищують склади боєприпасів ворога. У найближчому майбутньому це може мати серйозний вплив на хід бойових дій. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами військового експерта, окупанти роками звозили боєприпаси на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

А зараз цих складів немає. За годину знищений склад, який формувався роками,

– додав він.

Такі удари ЗСУ по військових складах завдають суттєвої шкоди ворогу.