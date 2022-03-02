ВСУ освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе
2 марта 2022 , 17:59Читати новину українською
ВСУ 2 марта освободили Макаров на Киевщине. Украинским героям удалось закрепиться в поселке городского типа.
Новость сообщил Валерий Залужный – главнокомандующий ВСУ. Он заявил, что Макаров освободили герои 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
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14 омбр имени князя Романа Великого и 95 одшбр освободили Макаров Киевской области и закрепились там,
– написал Залужный.
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