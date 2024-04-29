Какими последствиями для врага это обернется, в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Смотрите также В Силах обороны Юга объяснили значение освобождения острова Нестрига под Херсоном

Успехи ВСУ на Херсонщине

Главнокомандующий украинской армии генерал Александр Сырский заявил, что ВСУ удалось деоккупировать остров Нестрига на Херсонщине. Защитникам удалось продвинуться туда из населенного пункта Велетенское.

Свитан объяснил, что это острова, которые расположены в устье Днепра, их там около сотни. Нестрига – один из крупнейших на правобережье Херсонщины.

Это общее движение к левому берегу с дальнейшим продвижением. Оптимальный вариант при форсировании Днепра – это выход на Скадовск,

– отметил Свитан.

Именно порт этого населенного пункта враг использует для логистики оккупационных войск. Взятие под контроль Скадовского порта – это оптимальный вариант для разворачивания боевых действий по левому берегу, убежден полковник в запасе.

Если Вооруженные силы Украины получат достаточное количество оружия и авиации, начало деоккупации Юга Украины вполне возможно.

Удар по российскому аэродрому

Французский исследователь Брэди Африк опубликовал фото с российского аэродрома "Кущевская", который был атакован 27 апреля. Сообщается, что там повреждены фронтовые бомбардировщики типа Су-34.

Свитан рассказал, что "Кущевская" является серьезной российской авиационной базой, где расположено несколько учебных подразделений, учебно-авиационный полк. Там размещены суда типа Як-130, Л-39, Су-35, Су-34, Су-24.

Зашло несколько беспилотников, отработали по некоторым самолетам, но реально для того, чтобы накрывать такие базы, туда должно заходить около сотни беспилотников,

– убежден военный аналитик.

Также появились кадры, как украинские оборонцы отрабатывают по двум командным пунктам врага на Южном и Восточном направлениях.

Свитан предположил, что могли работать ракетами типа Himars или дальнобойной артиллерией.

Ситуация возле Часового Яра

На фронте горячими направлениями остаются Покровское и Бахмутское. Бойцы из Часового Яра сообщают о непростой ситуации, но контролируемой. Также свои подразделения в этот населенный пункт направило Главное управление разведки Украины.

За последние дни враг несколько продвинулся в районе Очеретино и Бердычей. В общем противник не отказывается от своих стратегических планов – выхода на границы Донецкой области.

Но это путь в 80 километров. Это почти нереально,

– подчеркнул Свитан.

Сейчас враг пытается продвинуться ко второй линии обороны: Очеретино – Карловка – Курахово, до которой примерно 30 километров.

Свитан считает, что только два фактора могут усилить фронт сейчас: