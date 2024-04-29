Якими наслідками для ворога це обернеться в щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан

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Успіхи ЗСУ на Херсонщині

Головнокомандувач української армії генерал Олександр Сирський заявив, що ЗСУ вдалося деокупувати острів Нестрига на Херсонщині. Оборонцям вдалося просунутись туди з населеного пункту Велетенське.

Світан пояснив, що це острови, які розташовані в гирлі Дніпра, їх там близько сотні. Нестрига – один з найбільших на правобережжі Херсонщини.

Це загальний рух до лівого берега з подальшим просуванням. Оптимальний варіант при форсуванні Дніпра – це вихід на Скадовськ,

– зауважив Світан.

Саме порт цього населеного пункту ворог використовує для логістики окупаційних військ. Взяття під контроль Скадовського порту – це оптимальний варіант для розгортання бойових дій по лівому берегові, переконаний полковник в запасі.

Якщо Збройні сили України отримають достатню кількість зброї та авіації, початок деокупації півдня України цілком можливий.

Удар по російському аеродрому

Французький дослідник Бреді Африк опублікував фото з російського аеродрому "Кущевськ", який було атаковано 27 квітня. Повідомляється, що там пошкоджені фронтові бомбардувальники типу Су-34.

Світан розповів, що "Кущевськ" є серйозною російською авіаційною базою, де розташовано кілька навчальних підрозділів, навчально-авіаційний полк. Там розміщені судна типу Як-130, Л-39, Су-35, Су-34, Су-24.

Зайшло кілька безпілотникiв, відпрацювали по деяких літаках, але реально для того, щоб накривати такі бази, туди повинно заходити близько сотні безпілотникiв,

– переконаний військовий аналітик.

Також з’явилися кадри, як українські оборонці відпрацьовують по двох командних пунктах ворога на Південному та Східному напрямках.

Світан припустив, що могли працювати ракетами типу Himars або дальнобійною артилерією.

Ситуація біля Часового Яру

На фронті найгарячішими напрямками залишаються Покровський та Бахмутський. Бійці з Часового Яру повідомляють про непросту ситуацію, але контрольовану. Також свої підрозділи в цей населений пункт направило Головне управління розвідки України.

За останні дні ворог дещо просунувся в районі Очеретиного та Бердичів. Загалом противник не відмовляється від своїх стратегічних планів – виходу на кордони Донецької області.

Але це шлях в 80 кілометрів. Це майже нереально,

– підкреслив Світан.

Наразі ворог намагається просунутися до другої лінії оборони: Очеретине – Карлівка – Курахове, до якої приблизно 30 кілометрів.

Світан вважає, що лише два фактори можуть підсилити фронт зараз: