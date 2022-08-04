Холоднояровцы оттеснили врага за село Дибровное и передвинули линию фронта

На Изюмском направлении украинские бойцы освободили село Дибровное. Таким образом, ВСУ передвинули линию фронта.

Оккупантов оттеснили бойцы 93 бригады Холодный Яр. О ходе боевых действий рассказал офицер бригады Александр.

Важно На Харьковском направлении ВСУ продвинулись вглубь обороны противника и закрепились там

оккупанты бежали, минуя местность

Украинские военные отрезали россиянам пути снабжения. Врагам нарушили логистику и, по словам Александра, перекрыли кислород. оккупанты начали бежать. Офицер рассказал, что в окрестностях села было несколько вражеских рот.

россияне оставили свою технику, в частности несколько десятков танков и БМП. Наши бойцы уводят уцелевшее. Правда, перед уходом захватчики обильно заминировали село противопехотными и противотанковыми минами.

Они минировали, потому что боялись. Пути подхода к себе минировали. Когда даже здесь стояли,

– рассказал Александр.

Кроме того, холоднояровцы показали, как сейчас выглядит Дибровное.

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ВСУ освободили 2 села в Донецкой области

За последнюю неделю украинские военные освободили 2 населенных пункта на Востоке: Мазановку и Дмитровку. Кроме того, украинские защитники улучшили свое тактическое положение в районах Бражковки и Сулугуновки. Они продвинулись в глубь обороны врага.

Правда, в результате активных штурмовых действий врага по направлению Углегорской ТЭС, ВСУ были вынуждены покинуть Семигорье и перейти к обороне в окрестностях Кодемы.

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