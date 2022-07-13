В СНБО ответили, есть ли дедлайны освобождения украинской территории

Наши герои делают все для того, чтобы сломать все планы врага. Также ВСУ пытаются как можно скорее выгнать оккупантов из Украины.

Украина много раз сообщала о том, что рассматривает только один вариант окончания войны – уход российских оккупантов со всех наших территорий. ВСУ прилагают более чем максимальных усилий для того, чтобы этот момент наступил как можно скорее.

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Есть ли дедлайн на освобождение оккупированных территорий

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, военно-политическое руководство Украины не устанавливало никаких дедлайнов по деоккупации Украины. Единственный возможный результат в этой войне – это победа Украины, но говорить о любых сроках просто безответственно.

Мы понимаем, что победа будет за нами. И никаких дедлайнов на войне быть не может – это недопустимые вещи. Война – это постоянно меняющаяся ситуация. Думать, что все можно просчитать и сказать, что это будет завтра, мы не можем,

– подчеркнул Данилов.

Также он подчеркнул, что наша победа предусматривает возвращение под контроль абсолютно всех территорий, включая Крым и временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По словам Данилова, Украина обязательно вернет под свой контроль границы, установленные в 1991 году.

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее сообщал, что уже в следующем году выйдет на признанные миром государственные границы.

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