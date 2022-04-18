ВСУ отбили 4 вражеских атаки на Востоке Украины и ликвидировали 20 россиян

18 апреля 2022 , 20:42
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Источник:

ОТУ "Восток"

Украинские защитники мужественно и героически защищают нашу землю. За сутки 18 апреля они отбили 4 вражеских атаки на Востоке Украины.

Оккупанты совершали ракетные и авиационные удары. Также они стреляли из тяжелой артиллерии.

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Украинские военные уничтожили

  • 20 российских оккупантов;
  • 1 танк;
  • 1 артиллерийскую систему;
  • 2 БПЛА.

К теме смотрите видео о том, что российские оккупанты стали чаще атаковать территорию Украины:

 

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Автор: Софія Мінджоса