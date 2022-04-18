ВСУ отбили 4 вражеских атаки на Востоке Украины и ликвидировали 20 россиян
18 апреля 2022 , 20:42Читати новину українською
Источник:ОТУ "Восток"
Украинские защитники мужественно и героически защищают нашу землю. За сутки 18 апреля они отбили 4 вражеских атаки на Востоке Украины.
Оккупанты совершали ракетные и авиационные удары. Также они стреляли из тяжелой артиллерии.
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Украинские военные уничтожили
- 20 российских оккупантов;
- 1 танк;
- 1 артиллерийскую систему;
- 2 БПЛА.
К теме смотрите видео о том, что российские оккупанты стали чаще атаковать территорию Украины:
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