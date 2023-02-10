ВСУ уничтожили и состав боеприпасов и позицию ПВО противника. В нашем Генштабе рассказали, что еще происходило на фронте за прошедшие сутки.

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Какая ситуация на фронте

Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на наступлениях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара.

Кроме того, враги активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

Однако наши Силы обороны отразили атаки в районах 12 населенных пунктов. В частности:

  • Гряниковка и Масютовка Харьковской области;
  • Стельмаховка и Диброва Луганской;
  • Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Прасковьевка и Пречистовка в Донецкой области.

К сожалению, россияне 52 раза атаковали Украину авиацией, 6 раз – ракетами, из которых дважды – по гражданской инфраструктуре Краматорска Донецкой области.

Также оккупанты произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей,
– сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, высока угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Террор россиян и потери врага

Российские оккупанты осуществляют фильтрационные мероприятия на временно оккупированной территории Херсонской области.

Так, в городе Голая Пристань сотрудники ФСБ России проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам.
– сообщили наши военные.

Кроме того, россияне снова завезли вагнеровцев в населенный пункт Мирное Запорожской области. Их взяли из завербованных заключенных.

Наша авиация за прошедшие сутки 18 раз атаковала районы сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также нанесла 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также наши Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 3 российских беспилотника. По предварительным данным, 2 типа "Орлан-10" и 1 типа "Орион".

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 2 пункта управления врага;
  • 5 районов сосредоточения живой силы;
  • состав боеприпасов;
  • позицию ПВО противника.

Что происходит на разных направлениях

Наши военные объяснили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений. Там не было выявлено признаков формирования наступательных группировок врага.

Враги атаковали районы 27 населённых пунктов. Среди них: Сеньковка и Гай Черниговской области; Нововасиловка, Студенок, Волфин, Басовка, Николаевка, Александровка, Большая Писаревка на Сумщине и Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица и Двухлетняя Харьковской области.

В других направлениях враги также атаковали. В частности:

  • на Купянском и Лиманском – под огнем оказались районы населенных пунктов Синьковка, Купянск, Песчаное, Берестово, Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Краснопоповка, Диброва и Серебрянское лесничество Луганской области и Торское Донецкой области;
  • на Бахмутском – враги атаковали районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Александро-Шультино, Торецк, Северное и Майорск Донецкой области;
  • на Авдеевском и Новопавловском – под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области;
  • на Запорожском – под вражеским огнем были районы населенных пунктов Времовка и Новополь на Донетчине и Темировка, Ольговское, Староукраинское, Гуляйполе, Красное, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное Запорожской области;
  • на Херсонском – россияне обстреляли районы 22 населенных пунктов, в том числе: Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Садовое, Камышаны, Берегово и Херсон.