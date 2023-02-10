ЗСУ знищили й склад боєприпасів та позицію ППО противника. У нашому Генштабі розповіли, що ще відбувалось на фронті минулої доби.

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Яка ситуація на фронті

Російські загарбники зосереджують основні зусилля на наступах на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар'їнки та Вугледара.

Окрім того, вороги активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Проте наші Сили оборони відбили атаки у районах 12 населених пунктів. Зокрема:

Гряниківка і Масютівка Харківської області;

Стельмахівка і Діброва Луганської;

Федорівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині.

На жаль, росіяни 52 рази атакували Україну авіацією, 6 разів – ракетами, з яких двічі – по цивільній інфраструктурі Краматорська Донецької області.

Також окупанти здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, є висока загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Терор росіян та втрати ворога

Російські окупанти здійснюють фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Так, в місті Гола Пристань співробітники ФСБ Росії проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів, особливу увагу приділяють телефонам,

– повідомили наші військові.

Окрім того, росіяни знову завезли вагнерівців до населеного пункту Мирне Запорізької області. Їх взяли з-поміж завербованих ув'язнених.

Наша авіація протягом минулої доби 18 разів атакувала райони зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також завдала 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також наші Сили протиповітряної оборони за добу збили 3 російські безпілотники. За попередніми даними, 2 типу "Орлан-10" та 1 типу "Оріон".

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

2 пункти управління ворога;

5 районів зосередження живої сили;

склад боєприпасів;

позицію ППО противника.

Що відбувається на різних напрямках

Наші військові пояснили, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін. Там не виявили ознак формування наступальних угруповань ворога.

Вороги атакували райони 27 населених пунктів. Серед них: Сеньківка і Гай Чернігівської області; Нововасилівка, Студенок, Волфине, Басівка, Миколаївка, Олександрівка, Велика Писарівка на Сумщині та Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця і Дворічна Харківської області.

На інших напрямках вороги також атакували. Зокрема: