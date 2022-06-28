ВСУ отразили штурмы россиян на Харьковщине и Донбассе: врагу пришлось отойти

Россияне не прекращают наступательные действия на Востоке Украины. Враг идет в атаку в надежде продвинуться, но может похвастаться только очередными потерями.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о текущей ситуации на фронте. Враг не отказывается от проведения штурмовых действий, но нашим воинам удается эффективно противодействовать врагу.

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