Сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Смотрите также Украинские военные ударили по полигону оккупантов на Херсонщине: это была месть

Какова ситуация на Купянском направлении

Военные рассказали, что российские оккупанты атаковали оборонительные укрепления украинских защитников вблизи Петропавловки, Песчаного и Загрызово. Все вражеские атаки были успешно отбиты.

Также в планах российских войск было навести переправы через реку Оскол. Правда, захватчикам не удалось достичь успеха.

"Поражение наших защитников и погодные условия внесли свои коррективы. Из-за потепления и истончения льда на реке оккупанты вынуждены выкладывать на лед платформы для распределения нагрузки", – говорится в сообщении.

К слову, Силы обороны нанесли успешный удар по тренировочному полигону россиян в Херсонской области. В результате атаки удалось ликвидировать 30 оккупантов. Удар был нанесен кассетными боеприпасами.

Заметим, что днем ранее, 4 марта, ВСУ ударили по командному пункту российской армии в населенном пункте Калинина Донецкой области. Там базировалась 98 гвардейская воздушно-десантная дивизия.