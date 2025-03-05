Повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Яка ситуація на Куп'янському напрямку

Військові розповіли, що російські окупанти атакували оборонні укріплення українських захисників поблизу Петропавлівки, Піщаного та Загризового. Усі ворожі атаки було успішно відбито.

Також в планах російських військ було навести переправи через річку Оскіл. Щоправда, загарбникам не вдалося досягти успіху.

"Ураження наших захисників і погодні умови внесли свої корективи. Через потепління та потоншення криги на річці окупанти вимушені викладати на лід платформи для розподілення навантаження", – йдеться у повідомленні.

До слова, Сили оборони завдали успішного удару по тренувальному полігону росіян в Херсонській області. Внаслідок атаки вдалося ліквідувати 30 окупантів. Удару було завдано касетними боєприпасами.

Зауважимо, що днем раніше, 4 березня, ЗСУ вдарили по командному пункту російської армії в населеному пункті Калініна Донецької області. Там базувалася 98 гвардійська повітряно-десантна дивізія.