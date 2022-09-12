В течение суток враг нанес 5 ракетных, более 10 авиационных ударов. Кроме того, более 20 обстрелов было из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам.

Кстати, Военное командование россии приостанавливает отправку новых подразделений в Украину .

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях изменений нет.

на Харьковском направлении россияне совершали обстрелы в районах Константиновки и Удов;

на Краматорском – в районах населенных пунктов Старый Караван, Славянск, Татьяновка, Пискуновка, Райгородок и Кривая Лука;

на Бахмутском – возле населенных пунктов Веселое, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Роздоловка;

на Авдеевском – возле Красногоровки, Марьинки, Водяного, Первомайского и Новомихайловки;

на Новопавловском – в районах Никольского, Пречистовки, Великой Новоселки и Угледара;

на Запорожском – недалеко от поселков Новоандреевка, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Времовка, Малиновка, Зеленый Гай, Малые Щербаки и Свободное Поле.

На Южнобужском направлении оккупанты били из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

Кроме того, враг вел воздушную разведку беспилотниками – 56 вылетов.

ВСУ отразили атаки врага

Украинские защитники отбили атаки врага у Майорска, Николаевки Второй, Бахмута, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Наша авиация нанесла 7 ударов. В общей сложности поражено 5 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники, уничтожены 2 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения наших ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления и районы сосредоточения живой силы противника. Там были враждебные средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, артиллерийские подразделения, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На освобожденных территориях идет зачистка, сохраняется высокий риск минной опасности.

Россия приостанавливает отправку новых подразделений в Украину

На фоне новостей об успехах наступления ВСУ военное командование россии приостанавливает отправку новых, уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины.

Значительное количество добровольцев категорически откажется от перспективы службы в боевых условиях. На это повлияло и количество потерь, а также общее отношение к своим раненым. Например, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не уходит время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих на войну.

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