Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, понад 10 авіаційних ударів. Крім того, понад 20 обстрілів було з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах.

До речі Військове командування росії призупиняє відправку нових підрозділів в Україну

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках змін немає.

на Харківському напрямку росіяни здійснювали обстріли в районах Костянтинівки та Удів;

на Краматорському – в районах населених пунктів Старий Караван, Слов’янськ, Тетянівка, Пискунівка, Райгородок та Крива Лука;

на Бахмутському – біля населених пунктів Веселе, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Роздолівка;

на Авдіївському – біля Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Первомайського та Новомихайлівки;

на Новопавлівському – в районах Микільського, Пречистівки, Великої Новосілки та Вугледара;

на Запорізькому – неподалік селищ Новоандріївка, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Времівка, Малинівка, Зелений Гай, Малі Щербаки та Вільне Поле.

На Південнобузькому напрямку окупанти гатили зі ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

Крім того, ворог вів повітряну розвідку безпілотниками – 56 вильотів.

ЗСУ відбили атаки ворога

Українські оборонці відбили атаки ворога біля Майорська, Миколаївки Другої, Бахмута, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Наша авіація здійснила 7 ударів. Загалом уражено 5 опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки, знищено 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили пункти управління та райони зосередження живої сили противника. Там були ворожі засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.

На звільнених територіях триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки.

Росія призупиняє відправку нових підрозділів в Україну

На тлі новин про успіхи наступу ЗСУ військове командування росії призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.

Значна кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах. На це вплинула і кількість втрат, а також загальне ставлення до власних поранених. Наприклад, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців на війну.

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