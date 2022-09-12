Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, понад 10 авіаційних ударів. Крім того, понад 20 обстрілів було з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах.
До речі Військове командування росії призупиняє відправку нових підрозділів в Україну
Яка ситуація на фронті
- На Волинському та Поліському напрямках змін немає.
- на Харківському напрямку росіяни здійснювали обстріли в районах Костянтинівки та Удів;
- на Краматорському – в районах населених пунктів Старий Караван, Слов’янськ, Тетянівка, Пискунівка, Райгородок та Крива Лука;
- на Бахмутському – біля населених пунктів Веселе, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Роздолівка;
- на Авдіївському – біля Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Первомайського та Новомихайлівки;
- на Новопавлівському – в районах Микільського, Пречистівки, Великої Новосілки та Вугледара;
- на Запорізькому – неподалік селищ Новоандріївка, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Времівка, Малинівка, Зелений Гай, Малі Щербаки та Вільне Поле.
- На Південнобузькому напрямку окупанти гатили зі ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.
- Крім того, ворог вів повітряну розвідку безпілотниками – 56 вильотів.
ЗСУ відбили атаки ворога
Українські оборонці відбили атаки ворога біля Майорська, Миколаївки Другої, Бахмута, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.
Наша авіація здійснила 7 ударів. Загалом уражено 5 опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки, знищено 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника.
Підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили пункти управління та райони зосередження живої сили противника. Там були ворожі засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.
На звільнених територіях триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки.
Росія призупиняє відправку нових підрозділів в Україну
На тлі новин про успіхи наступу ЗСУ військове командування росії призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.
Значна кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах. На це вплинула і кількість втрат, а також загальне ставлення до власних поранених. Наприклад, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців на війну.
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