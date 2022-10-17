ВСУ отразили 8 атак кафиров в Донецкой области

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 17 октября сообщают, что Россия не оставляет попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов:

Спорное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку,

– говорится в сообщении.

Ракетные обстрелы украинских городов

В сводке отмечают, что в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны, враг наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

За сутки противник нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары противника подверглись районам более 25 населенных пунктов.

Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed-136".

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Ситуация по всем направлениям фронта

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Проводится плановая ротация подразделений вооруженных сил Республики Беларусь, привлекаемых к охране государственной границы.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Беларуси.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Поповка и Ходино Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Казачья Лопань, Огурцово и Гатище;

на Краматорском направлении – из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка, Стельмаховка, Заречное, Киселевка, Терны и Ямполевка;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 25 населенных пунктов. Среди них – Большая Новоселка, Павловка, Ольговское и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении противник осуществляет оборону ранее занятых рубежей и позиций. Обстреливает объекты военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

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Ситуация на временно захваченных территориях

В Херсоне оккупанты привлекали подразделения Росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг города. Одновременно пытаются вывезти коллаборантов и их семьи на территорию временно оккупированного Крыма.

В Генштабе подтвердили результаты огневого поражения подразделений противника. В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Мелитополь Запорожской области ранены более 40 кафиров.

В Бердянске уничтожен склад боеприпасов. В населенном пункте Воскресенка – до 30 раненых захватчиков, Васильевка – до 25 раненых.

Успехи авиации

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Также наши подразделения противовоздушной обороны сбили 25 вражеских БПЛА "Shahed-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО, два состава боеприпасов и другие военные цели противника.