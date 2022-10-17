ЗСУ відбили 8 атак окупантів на Донеччині

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 17 жовтня повідомляють, що Росія не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку,

– йдеться у повідомленні.

Ракетні обстріли українських міст

У зведені зазначають, що порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Упродовж доби противник завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів.

Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва “Shahed -136”.

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Ситуація на усіх напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів збройних сил Республіки Білорусь, що залучаються до охорони державного кордону.

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА "Shahed -136" з території Білорусі.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Попівка і Ходино Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище;

на Краматорському напрямку – з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка, Стельмахівка, Зарічне, Киселівка, Терни та Ямполівка;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 25 населених пунктів. Серед них – Велика Новосілка, Павлівка, Ольгівське та Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснює оборону раніше зайнятих рубежів та позицій. Обстрілює об'єкти військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

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Ситуація на тимчасово захоплених територіях

В Херсоні окупанти залучали підрозділи Росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста. Одночасно намагаються вивезти колаборантів та їхні сім'ї на територію тимчасово окупованого Криму.

У Генштабі підтвердили результати вогневого ураження підрозділів противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Мелітополь Запорізької області поранено понад 40 окупантів.

В Бердянську знищено склад боєприпасів. В населеному пункті Воскресенка – до 30 поранених загарбників, Василівка – до 25 поранених.

Успіхи авіації

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Також наші підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БпЛА "Shahed -136".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО, 2 склади боєприпасів та інші військові цілі противника.