Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал аналитика Дэвида Экса для Forbes. По его словам, украинским военным удалось отбить штурм российских и северокорейских войск.

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ВСУ отбили атаку войск России и КНДР

Дэвид Экс сообщил, что российская 810 бригада морской пехоты вместе с северокорейцами, которые прибыли на фронт в прошлом месяце, была не единственным российским подразделением, которое атаковало в Курской области. Однако, вероятно, именно этой бригаде не повезло больше всего.

Отмечается, что российские войска понесли большие потери.

Ситуацию в Курской области России прокомментировал также украинский оператор беспилотников, который пишет в соцсети Х под ником Kriegsforscher. По его словам, 810 бригада морской пехоты недавно получила партию из 40 колесных бронетранспортеров БТР-82, чтобы возместить часть потерь, которых она понесла во время неудачных попыток вытеснить ВСУ из Курской области.

Известно, что по меньшей мере 14 БТРов обстреляли левый фланг Курского выступа.

Десять из них уничтожены или повреждены и брошены,

– сообщил Kriegsforscher.

В Forbes отметили, что бригада морской пехоты могла потерять всего 140 военнослужащих, хотя, вероятно, по крайней мере несколько из них сбежали из своих горящих БТРов.

Kriegsforscher также не исключил дальнейших наступлений России в Курской области. По словам украинского оператора беспилотников, левый фланг и центр будут наиболее тяжелыми участками на Курщине.