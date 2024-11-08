Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал аналітика Девіда Екса для Forbes. За його словами, українським військовим вдалося відбити штурм російських та північнокорейських військ.

Читайте також Зеленський відверто оцінив реакцію країн Заходу на участь КНДР у війні проти України

ЗСУ відбили атаку військ Росії та КНДР

Девід Екс повідомив, що російська 810 бригада морської піхоти разом із північнокорейцями, які прибули на фронт минулого місяця, була не єдиним російським підрозділом, які атакували в Курській області. Однак, ймовірно, саме цій бригаді не пощастило найбільше.

Зазначається, що російські війська зазнали великих втрат.

Ситуацію в Курській області Росії прокоментував також український оператор безпілотників, який пише в соцмережі Х під ніком Kriegsforscher. За його словами, 810 бригада морської піхоти нещодавно отримала партію з 40 колісних бронетранспортерів БТР-82, щоб відшкодувати частину втрат, яких вона зазнала під час невдалих спроб витіснити ЗСУ з Курської області.

Відомо, що щонайменше 14 БТРів обстріляли лівий фланг Курського виступу.

Десять із них знищені або пошкоджені та покинуті,

– повідомив Kriegsforscher.

У Forbes зазначили, що бригада морської піхоти могла втратити загалом 140 військовослужбовців, хоча, ймовірно, принаймні кілька з них втекли зі своїх палаючих БТРів.

Kriegsforscher також не виключив подальші наступи Росії у Курській області. За словами українського оператора безпілотників, лівий фланг і центр будуть найважчими ділянками на Курщині.