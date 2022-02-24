Ситуация ухудшилась утром 24 февраля. Пророссийские боевики пытались уничтожить технику. Однако ВСУ дали сопротивление примерно 50 врагам.

Важно Потерь среди ВСУ по состоянию на сейчас нет, – главнокомандующий Залужный

Наше Счастье нарушили

Об этом рассказал и журналист Алексей Копытко. По его словам, враг совершал прорыв.

Наше Счастье нарушили. Ситуация очень сложная. Впереди еще больше фейков,

– отметил журналист.

Он призвал не распространять информацию, что кто-то сдался, похитил или уничтожил. Армия воюет.

Уничтожили танки и грузовики

Офицер Объединенных сил ВСУ Сергей Нещадим сообщил, что в районе Счастья уничтожили 2 танка и несколько грузовиков России.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Полный текст публикации:

НАШЕ СЧАСТЬЕ НАРУШИЛИ. Сегодня утром был прорыв, теперь это был прорыв. Ситуация очень сложная. Впереди еще больше фейков. Пожалуйста, не распространяйте информацию, что кто-то сдался, похитил, уничтожил. Армия воюет.