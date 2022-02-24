Ситуація погіршилася зранку 24 лютого. Проросійські бойовики намагалися знищити техніку. Однак ЗСУ дали опір приблизно 50 ворогам.

Важливо Втрат серед ЗСУ станом на зараз немає, – головнокомандувач Залужний

Наше Щастя порушили

Про це розповів і журналіст Олексій Копитко. За його словами, ворог здійснював прорив.

Наще Щастя порушили. Ситуація дуже складна. Попереду ще більше фейків,

– наголоси журналіст.

Він закликав не поширювати інформацію, що хтось здався, викрав чи знищив. Армія воює.

Знищили танки і вантажівки

Офіцер об'єднаних сил ЗСУ Сергій Нещадим повідомив, що в районі Щастя знищили 2 танка та декілька вантажівок Росії.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Повний текст публікації:

Щастя відбито, противник поніс втрати. М.Щастя (Луганська обл), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів. Щастя в наших руках!