Ситуація погіршилася зранку 24 лютого. Проросійські бойовики намагалися знищити техніку. Однак ЗСУ дали опір приблизно 50 ворогам.
Важливо Втрат серед ЗСУ станом на зараз немає, – головнокомандувач Залужний
Наше Щастя порушили
Про це розповів і журналіст Олексій Копитко. За його словами, ворог здійснював прорив.
Наще Щастя порушили. Ситуація дуже складна. Попереду ще більше фейків,
– наголоси журналіст.
Він закликав не поширювати інформацію, що хтось здався, викрав чи знищив. Армія воює.
Знищили танки і вантажівки
Офіцер об'єднаних сил ЗСУ Сергій Нещадим повідомив, що в районі Щастя знищили 2 танка та декілька вантажівок Росії.
Повний текст публікації:
Щастя відбито, противник поніс втрати. М.Щастя (Луганська обл), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів. Щастя в наших руках!