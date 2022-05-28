Ситуация в Донецком и Луганском направлениях напряженная. Российские кафиры применяют различные виды вооружения. Только сегодня они использовали боевую авиацию реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем вдоль всей линии фронта в зоне ООС. Однако Вооруженные Силы Украины отчаянно удерживают оборону.

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Оккупанты цинично обстреливают мирные города и села Донбасса

За сутки российские захватчики обстреляли более 40 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. В Донецкой области они повредили, а кое-где и разрушили 15 гражданских объектов: 14 жилых домов и коксохимический завод. В результате обстрелов по меньшей мере 3 человека погибли, еще 5 – получили ранения и различные травмы.

Данные о разрушениях и пострадавших в Луганской области пока уточняются .

Украинские военные уничтожают оккупантов в зоне ООС

Подразделения Вооруженных Сил Украины наносят серьезный ущерб в живой силе и технике оккупантов. Только сегодня россияне потеряли в зоне ООС:

Танк – 1 единица.

Автомобили – 6 единиц.

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" – 1 единица.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов! Итого победим! Слава Украине! – отмечают в группировке Объединенных сил.

Потери российских кафиров по состоянию на 28 мая

По состоянию на сегодняшний день российские захватчики потеряли уже 30 тысяч живой силы. В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что эти данные являются приблизительными, ведь подсчитать точное количество вражеских "200-х" сложно из-за активных боевых действий. Известно, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 250 российских кафиров. Больше потерь они понесли на Авдеевском и Криворожском направлениях.

Техника россиян серьезно пылает на украинских землях . С начала полномасштабного вторжения кафиры уже избавились от 1330 танков, 3258 боевых бронированных машин, 628 артиллерийских систем, 203 реактивных систем залпового огня. Детальнее можете прочитать по ссылке.

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