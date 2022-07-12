Враг надеется удержать свои позиции и захваченные территории на Херсонщине. россияне пытаются сдержать продвижение ВСУ огневым влиянием, укреплением позиций и укрытиями за мирным населением.

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Отражение вражеской ВРГ

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", ночью в Бериславском районе Херсона пыталась действовать враждебная диверсионно-разведывательная группа. Она состояла ориентировочно из 10 оккупантов.

Наши герои встретили врага огнем. россиянам пришлось спасаться бегством.

Ситуация на Юге

На линии столкновения ситуация остается сложной, динамичной, но контролируемой ВСУ. Для сдерживания продвижения ВСУ враг наносит удары со ствольной и реактивной артиллерии, а также периодически наносит авиационные удары. Также россияне в очередной раз обстреляли Николаев и близлежащие районы зенитно-ракетными системами С-300. Еще несколько районов города они были обстреляны из систем залпового огня "Смерч".

Нашим героям удалось уничтожить еще один состав оккупантов с боеприпасами. Угроза ракетных обстрелов из акватории Черного моря до сих пор существует. Враг держит там носители крылатых ракет, суммарный залп которых составляет 44 "Калибра". Также есть большая угроза ударов по вражеской авиации.

Граждан призывают заботиться о своей безопасности и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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