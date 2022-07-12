Ворог сподівається втримати свої позиції та захоплені території не Херсонщині. росіяни намагаються стримати просування ЗСУ вогневим впливом, укріпленням позицій та хованками за мирним населенням.

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Відбиття ворожої ДРГ

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", вночі у Бериславському районі Херсонщини намагалася діяти ворожа диверсійно-розвідувальна група. Вона складалася орієнтовно з 10 окупантів.

Наші герої зустріли ворога вогнем. росіянам довелося рятуватися втечею.

Ситуація на Півдні

На лінії зіткнення ситуація залишається складною, динамічною, але контрольованою ЗСУ. Для стримання просування ЗСУ ворог завдає ударів зі ствольної та реактивної артилерії, а також періодично завдає авіаційні удари. Також росіяни вкотре обстріляли Миколаїв та прилеглі райони зенітно-ракетними системами С-300. Ще кілька районів міста вони обстріляли з систем залпового вогню "Смерч".

Нашим героям вдалося знищити ще один склад окупантів з боєприпасами. Загроза ракетних обстрілів з акваторії Чорного моря досі існує. Ворог тримає там носії крилатих ракет, сумарний залп яких становить 44 "Калібри". Також є велика загроза ударів з ворожої авіації.

Громадян закликають дбати про свою безпеку та в жодному разі не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

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