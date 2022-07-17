ВСУ отразили вражеские штурмы на Славянском и Бахмутском направлениях

русские оккупанты продолжают пытаться сдвинуть свои позиции на Востоке. Благодаря мастерству и героизму ВСУ их планы проваливаются один за другим.

Продолжается 144-й день противостояния Украины с российскими оккупантами. Враг не прекращает обстрелы наших городов и наступательных действий, но не может похвастаться успехами в продвижении своих войск.

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Штурмы врага на Славянском и Бахмутском направлениях

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на Славянском направлении российские оккупанты осуществили обстрел гражданской инфраструктуры. Под их огнем оказались населенные пункты Донецкое, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Выемка, Ивано-Дарьевка и другие.

Возле населенного пункта Григоровка российские оккупанты пытались идти в наступление. Наши защитники и защитницы нанесли им урон, поэтому россияне отошли на свои предыдущие позиции.

На Бахмутском направлении враг оказал огненное влияние на наши позиции с минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Россияне обстреляли районы Берестового, Веселого, Красной Горы, Вершины, Новолуганского, Травневого.

Возле Константиновки, Новолуганского и Покровского российские оккупанты ударили из своей авиации. Вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского враг пытался атаковать позиции ВСУ, но после провала и больших потерь был вынужден спасаться бегством.

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