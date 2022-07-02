Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ. Там доложили об актуальной ситуации по состоянию на вечер этих суток.

Заметьте Освобождение Ивановки, обстрел Славянска: основное за 129 день войны

Где россияне шли на штурм 2 июля

Наши воины отбили попытку врага продвинуться в районе населенного пункта Богородичное недалеко от Славянска. В общем, на этом направлении враг преимущественно ведет оборону. Также там обстреляли из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвенкового.

Также противник пытался вести разведку боем около Берестового на Бахмутском направлении. Вооруженные силы Украины дали решительный отпор, поэтому враг с потерями был вынужден немедленно отойти. Там и в районе Кодемы продолжались сильные минометные обстрелы позиций наших защитников.

В Харьковской области россияне начали 2 июля вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка. Это было безуспешно, поэтому оккупантам и там пришлось отходить.

Удалось в этот день и остановить наступательные действия врага в районе населённого пункта Новомихайловка. Там украинские защитники после этого еще откинули группировку россиян на определенное расстояние.

Где враг применил авиацию

Российские войска нанесли удар с неба недалеко от Верхней Салтова и Прудянки. Там же, в Харьковской области, была зафиксирована попытка вести воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

Второй авиаудар был нанесен неподалеку от Павловки Донецкой области. Фиксируются попытки разведки теми же "Орланом-10" на Южнобужском направлении.

Белорусы учатся переходить реки

На Волынском и Полесском направлениях подразделения армии Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию границы на ротационной основе. Они базируются в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

Наша разведка зафиксировала, что там проводят тренировки по наведению понтонных переправ. Но признаков формирования наступательных группировок противника пока не было обнаружено.

Польша отгородилась от Беларуси 5-метровым забором: смотрите видео