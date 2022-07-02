Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ. Там доповіли про актуальну ситуацію станом на вечір цієї доби.

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Де росіяни йшли на штурм 2 липня

Наші воїни відбили спробу ворога просунутися в районі населеного пункту Богородичне неподалік від Слов'янська. Загалом на цьому напрямку ворог переважно веде оборону. Також там обстріляли з артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового.

Також противник намагався вести розвідку боєм біля Берестового на Бахмутському напрямку. Збройні Сили України дали рішучу відсіч, тому ворог із втратами був змушений негайно. Там і в районі Кодеми протягом дня тривали сильні мінометні обстріли позицій наших захисників.

На Харківщині росіяни почали 2 липня вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка. Це було безуспішно, тому окупантам і там довелося відходити.

Вдалося в цей день і зупинити наступальні дії ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка. Там українські захисники після цього ще відкинули угруповання росіян на певну відстань.

Де ворог застосував авіацію

Російські війська завдали удару з неба неподалік Верхнього Салтова та Прудянки. Теж там, на Харківщині, була зафіксована спроба вести повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".

Другий авіаудар був завданий неподалік Павлівки на Донеччині. Фіксуються спроби розвідки тими ж "Орлан-10" на Південнобузькому напрямку.

Білоруси вчаться переходити річки

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи армії Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття кордону на ротаційній основі. Вони базуються в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

Наша розвідка зафіксувала, що там проводять тренування з наведення понтонних переправ. Але ознак формування наступальних угруповань противника поки не було виявлено.

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