ВСУ отразили штурмы и наступления россиян на нескольких направлениях: откуда врагу пришлось бежать

Уже 173 суток украинские защитники и защитницы отважно противостоят врагу. Они всеми силами не дают противнику продвигаться.

Об актуальной ситуации на фронтах на утро 15 августа доложили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно Людей будут переселять: россияне официально признали, что не будут восстанавливать разрушенные ими города

Где оккупанты пытались наступать

На Славянском направлении враг вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое – Долина, успеха не имел, понес потери, отошел. Параллельно с этим захватчики производили огненное поражение из артиллерии разных типов недалеко от Большой Камышевахи, Бражевки, Залимана, Вернополья, Мазановки и Богородичного.

На Краматорском направлении противник пытается вести наступательные действия. Активно привлекает штурмовую и армейскую авиацию. Генштаб ВСУ зафиксировал обстрелы недалеко от Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки и Северска.

На Бахмутском направлении враг активизировал разведку переднего края нашей обороны, совершал обстрелы из артиллерии и танков возле Торецка, Бахмутского, Белогоровки, Курдюмовки, Васильевки, Зайцева и Зализного. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Соледар. Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении зафиксировали обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опытного, Первомайского, Новобахмутовки и Марьинки, а также авиаудар возле Красногоровки. С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.

Актуально На Донбассе россияне начали последнюю мобилизацию: как выжить, если отправили на войну против Украины

Что происходит на других фронтах

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Враг стрелял из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Лютое, Искрисковщина и Беловоды Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Светличное, Шаповаловка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Большие Проходы, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Гусаровка, Базалиевка, Старая Гнилица и Протопоповка. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новоданиловка, Терноватое, Бурлацкое, Чаривное, Зеленое Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Новоандреев.

В направлении населенного пункта Времовка наши воины обезвредили разведгруппу оккупантов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые районы. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Прибугское, Новониколаевка, Котлярово, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Кобзарцы, Веселый Кут, Терновка, Андреевка, Лозовое. Нанес авиационные удары вблизи Белогорки и Андреевки.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся 2 носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Российская пропаганда продолжает лгать, сочиняя несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников. Поэтому призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.

– отметили в Генштабе ВСУ.

Путин может применить ядерку для защиты оккупированных территорий: смотрите видео