Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив . Он отметил, что немаловажную роль в успешном штурме играет наличие мощного вооружения.

Нацгвардейцы уничтожили почти весь взвод россиян в Донецкой области

По словам Андрусива, недолговременные и скудные "успехи", которые российская армия показывает в определенных населенных пунктах на Донбассе, связаны с 2 факторами.

Во-первых, оккупанты применяют ковровую бомбардировку. Они стирают с лица земли некоторые населенные пункты, в которых иногда обороняются украинские солдаты. Это одна из причин того, почему ВСУ иногда переходят на более выгодные для них позиции.

Во-вторых, для достижения своих целей российская армия фактически стянула на Донбасс мощные боевые силы. Эту "элиту" постоянно опрокидывают с одного направления на другое, чтобы обеспечить любое продвижение.

Практически за 2 – 3 недели операции в районе Северодонецка, Попасной мы "перемололи" совсем большой процент русской военной элиты. "Мясных батальонов" очень много. Однако профессиональных, мотивированных штурмовиков мало. Большинство из них были уничтожены в результате этих тяжелых боев,

– отметил советник главы МВД.

Андрусив также предположил , что в ближайшее время в наступлении российских военных на украинские населенные пункты будет определенная пауза. Все потому, что оккупанты понемногу выдыхаются.

Ликвидация российской "верхушки": другие новости

Украинские военные в мае уничтожили русского полковника Владимира Иванова. Он работал в пресс-службе министерства обороны России.

В Херсонской области в апреле украинские военные уничтожили пункт управления российскими войсками и ликвидировали двух генералов страны-агрессорки.

В Украине ликвидирован полковник Алексей Смирнов. Он являлся начальником связи 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ.

Директор Разведывательного управления Минобороны США Скотт Беррье в мае заявил , что Россия в войне против Украины уже потеряла от 8 до 10 генералов.

В Украине также ликвидировали ответственного за понтонные переправы через Северский Донец российского полковника Дениса Козлова. Он был командиром 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады.

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