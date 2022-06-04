Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він зазначив, що важливу роль в успішному штурмі відіграє наявність потужного озброєння.

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За словами Андрусіва, недовготривалі та мізерні "успіхи", які російська армія показує у певних населених пунктах на Донбасі, пов'язані з 2 факторами.

По-перше, окупанти застосовують килимове бомбардування. Вони стирають з лиця землі деякі населені пункти, у яких часом обороняються українські солдати. Це є однією з причин того, чому ЗСУ іноді переходять на більш вигідні для них позиції.

По-друге, для досягнення своїх цілей російська армія фактично стягнула на Донбас найпотужніші бойові сили. Цю "еліту" постійно перекидають з одного напрямку на інший, щоб забезпечити хоч якесь просування.

Фактично за 2 – 3 тижні операції у районі Сєвєродонецька, Попасної ми "перемололи" дуже великий відсоток російської військової еліти. "М'ясних батальйонів" дуже багато. Однак професійних, мотивованих штурмовиків мало. Більшість з них були знищені внаслідок цих важких боїв,

– зазначив радник глави МВС.

Андрусів також припустив, що найближчим часом у наступі російських військових на українські населені пункти буде певна пауза. Усе через те, що окупанти потрохи видихаються.

Ліквідація російської "верхівки": інші новини

Українські військові у травні знищили російського полковника Володимира Іванова. Він працював у пресслужбі міністерства оборони Росії.

На Херсонщині у квітні українські військові знищили пункт управління російськими військами та ліквідували двох генералів країни-агресорки.

В Україні ліквідовано полковника Олексія Смірнова. Він був начальником зв'язку 98 гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ.

Директор Розвідувального управління Міноборони США Скотт Берр'є у травні заявив, що Росія у війні проти України вже втратила від 8 до 10 генералів.

В Україні також ліквідували відповідального за понтонні переправи через Сіверський Донець російського полковника Дениса Козлова. Він був командиром 12 окремої гвардійської інженерної бригади.

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