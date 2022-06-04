Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Скоріш за все, російські військові зменшуватимуть темпи наступу.

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"Я прогнозую, що зараз буде якась пауза. Вони (окупанти – 24 канал) будуть потрохи видихатися. Вони вже десь видихаються", – розповів радник глави МВС.

За словами Андрусіва, українські військові впродовж останніх 2 – 3 тижнів бойових дій поблизу Сєвєродонецька та Попасної, що у Луганській області, знищили багато "м'ясних батальйонів" російської армії.

От цих "м'ясних батальйонів" багато. Однак професійних, мотивованих штурмовиків там дуже мало. Більшість з них були знищені внаслідок дуже важких боїв за Сєвєродонецьк, Попасну й навколишні села,

– розповів радник міністра внутрішніх справ.

Варто зауважити, що станом на 4 червня, на війні в Україні загинули щонайменше 31 050 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати українських захисників, порушуючи систему логістичного забезпечення. Наразі тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком.

Окупанти завдали чотирьох ракетних ударів з "Точки-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім того, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську та Соледару.

Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових. На лінії фронту у Запорізькій області сторони передали одна одній 160 тіл.

За даними прикордонників, на територію України від російського села Миколаївка залетів ворожий літак та випустив 6 ракет по прикордонню Сумської області.

В Оперативному командуванні "Північ" повідомили про успішне знищення ворожого гелікоптера у небі над Донбасом. Завдяки цьому втрати російських окупантів в Україні зросли.

Неподалік Ізюма, що на Харківщині, українським захисникам вдалось майже повністю знищити 35 армію Росії. Це сталося через некомпетентність російського командування.

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