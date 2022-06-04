Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Скоріш за все, російські військові зменшуватимуть темпи наступу.
До теми Морські піхотинці вдарили по ворожій техніці на південному напрямку: промовисте відео
"Я прогнозую, що зараз буде якась пауза. Вони (окупанти – 24 канал) будуть потрохи видихатися. Вони вже десь видихаються", – розповів радник глави МВС.
За словами Андрусіва, українські військові впродовж останніх 2 – 3 тижнів бойових дій поблизу Сєвєродонецька та Попасної, що у Луганській області, знищили багато "м'ясних батальйонів" російської армії.
От цих "м'ясних батальйонів" багато. Однак професійних, мотивованих штурмовиків там дуже мало. Більшість з них були знищені внаслідок дуже важких боїв за Сєвєродонецьк, Попасну й навколишні села,
– розповів радник міністра внутрішніх справ.
Варто зауважити, що станом на 4 червня, на війні в Україні загинули щонайменше 31 050 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
Війна Росії проти України: важливі новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати українських захисників, порушуючи систему логістичного забезпечення. Наразі тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком.
- Окупанти завдали чотирьох ракетних ударів з "Точки-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім того, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську та Соледару.
- Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових. На лінії фронту у Запорізькій області сторони передали одна одній 160 тіл.
- За даними прикордонників, на територію України від російського села Миколаївка залетів ворожий літак та випустив 6 ракет по прикордонню Сумської області.
- В Оперативному командуванні "Північ" повідомили про успішне знищення ворожого гелікоптера у небі над Донбасом. Завдяки цьому втрати російських окупантів в Україні зросли.
- Неподалік Ізюма, що на Харківщині, українським захисникам вдалось майже повністю знищити 35 армію Росії. Це сталося через некомпетентність російського командування.
Стрім з Віктором Андрусівим на 24 каналі: дивіться відео