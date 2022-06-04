Обмін відбувся ще 2 червня. Проте офіційну інформацію у Мінреінтеграції окупованих територій оприлюднили лише 4 червня.

Актуально 3 загиблих, за життя ще 4 борються, – мер про обстріл Корабельного району Миколаєва

В результаті перемовин досягнули домовленості про обмін "160 на 160"

Переговори про обмін загиблими проводив уповноважений з питань осіб, що зникли безвісти за особливих обставин. Операцію проводило профільне міністерство та Головне управління розвідки.



Також у процес були залучені СБУ та Генштаб й інші силові структури. Більше деталей про операцію наразі невідомо.

Раніше було відомо про офіційні обміни полоненими

Зазначимо, що раніше було відомо про офіційні обміни полоненими. Останній з них відбувся 6 травня. Україна повернула додому 41 людину, зокрема, 11 жінок. Більшість з цих українців – військові, проте було і 13 цивільних людей.

Зверніть увагу! Загалом Україна та Росія провели 10 обмінів військовополоненими з 24 лютого.

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Тепер Координаційний штаб щодо обміну полоненими очолює Буданов

Раніше обміном полоненими займались віцепрем'єрка Ірина Верещук. Наприкінці травня головою Координаційного штабу призначили голову ГУР Міноборони Кирила Буданова. Також у процесі братиме участь СБУ.

Разом з тим Мінреінтеграції залишається відповідальним за формування реєстрів військовополонених та роботу з міжнародними організаціями.

Полеглі українські герої: останні новини

Під час виступу на Безпековому форумі у Братиславі президент Зеленський зазначив,що україна на Сході щодня втрачає близько сотні своїх військових, ще кілька сотень отримують поранення.

25 травня у Києві попрощались з розвідником Едуардом "Ахіллесом" Трепільченком. Українському воїну було лише 34 роки.

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