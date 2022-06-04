Обмен произошел еще 2 июня. Однако официальную информацию в Минреинтеграции оккупированных территорий обнародовали только 4 июня.

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В результате переговоров достигли договоренности об обмене "160 на 160"

Переговоры об обмене погибшими проводил уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Операцию проводило профильное министерство и Главное управление разведки.

Также в процесс были вовлечены СБУ и Генштаб и другие силовые структуры. Больше деталей об операции пока неизвестно.

Ранее было известно об официальных обменах пленными

Ранее было известно об официальных обменах пленными. Последний из них прошел 6 мая. Украина вернула домой 41 человека, в том числе 11 женщин. Большинство из этих украинцев – военные, однако было и 13 гражданских людей.

Обратите внимание! В целом, Украина и Россия провели 10 обменов военнопленными с 24 февраля.

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Теперь Координационный штаб по обмену пленными возглавляет Буданов

Ранее обменом пленными занимались вице-премьер Ирина Верещук. В конце мая главой Координационного штаба назначили главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Также в процессе примет участие СБУ.

Вместе с тем Минреинтеграции остается ответственным за формирование реестров военнопленных и работу с международными организациями.

Павшие украинские герои: последние новости

Выступая на Форуме по безопасности в Братиславе, президент Зеленский отметил, что украина на Востоке ежедневно теряет около сотни своих военных, еще несколько сотен получают ранения.

25 мая в Киеве простились с разведчиком Эдуардом "Ахиллесом" Трепильченко. Украинскому воину было всего 34 года.

22 мая погиб в Украине 33-летний майор Максим Киричук. Он был командиром мотопехотного батальона.

В Виннице простились с погибшим на войне украинским пилотом Сергеем Пархоменко. В его честь в небе над городом пролетели самолеты.

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