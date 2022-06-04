Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив . Скорее всего, российские военные будут сбавлять темпы наступления.

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"Я прогнозирую, что сейчас будет какая-то пауза. Они (оккупанты – 24 канал) будут понемногу выдыхаться. Они уже где-то выдыхаются", – рассказал советник главы МВД.

По словам Андрусива, украинские военные на протяжении последних 2-3 недель боевых действий вблизи Северодонецка и Попасной Луганской области уничтожили много "мясных батальонов" российской армии.

Вот этих "мясных батальонов" много. Однако профессиональных, мотивированных штурмовиков там очень мало. Большинство из них были уничтожены в результате очень тяжелых боев за Северодонецк, Попасную и окрестные деревни,

– рассказал советник министра внутренних дел.

Следует отметить, что по состоянию на 4 июня, на войне в Украине погибли по меньшей мере 31 050 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что на Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать украинских защитников, нарушая систему логистического обеспечения. В настоящее время продолжаются боевые действия за установление полного контроля Северодонецка.

Оккупанты нанесли четыре ракетных удара с "Точки-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по Славянску и Соледару.

Украина и Россия произвели обмен телами погибших военных. На линии фронта в Запорожской области стороны передали друг другу 160 тел.

По данным пограничников, на территорию Украины от российского села Николаевка залетел вражеский самолет и выпустил 6 ракет по приграничной области.

В Оперативном командовании "Север" сообщили об успешном уничтожении вражеского вертолета в небе над Донбассом. Благодаря этому потери российских оккупантов в Украине выросли.

Недалеко от Изюма Харьковской области украинским защитникам удалось почти полностью уничтожить 35 армию России. Это произошло из-за некомпетентности российского командования.

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