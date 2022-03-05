ВСУ подбили "Тигр" и взяли в плен четырех оккупантов под Николаевым
5 марта 2022 , 14:23Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Братья по оружию"
В пригороде Николаева украинские военнослужащие подбили "Тигр" и пленили четырех российских оккупантов.
Их допросили. На попавшем в сеть видео одного из оккупантов спрашивают, где стоит его рота. Но тот говорит, что не знает, что находится в Украине.
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Я не местный… Откуда я знаю, где она стоит? Мы не на территории Украины,
– сказал оккупант.
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