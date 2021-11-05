Пресс-служба 93 ОМБр Холодный Яр сообщила, что топливо предоставила организация Красный Крест. Ранее оккупанты в течение 1,5 месяца блокировали доступ к местным жителям.

Заметьте Что на самом деле случилось в Старомарьевке

В ВСУ рассказали, что тогда Мирненская ВГА попыталась предоставить гуманитарную и медицинскую помощь жителям со стороны Украины. Поддержало инициативу и руководство 93 бригады Холодный Яр. Группу снабдили охраной.

Это повлекло за собой массовые обстрелы Гранитного со стороны российских наемников, в результате которых погиб военнослужащий бригады Георгий Халиков,

– говорится в сообщении.

Кроме того, тогда были повреждены дома местных жителей, гражданская инфраструктура и камера ОБСЕ.

Тогда оккупанты испугались огласки и предоставили возможность благотворительной организации довезти жителям уголь для отопления.

Что происходит в Гранитном

Пресс-служба 93-й ОМБр Холодный Яр рассказала, что 5 ноября в Гранитном, расположенном по соседству на подконтрольной украинским властям территории, работали представители благотворительного фонда "Каритас Волноваха".

Представительница фонда Мария Добракова сообщила о домашних визитах.

"Мы посещали лежачих людей и тех, кому тяжело передвигаться. Будем оказывать им медицинскую помощь, топливные брикеты, а также планируется денежная помощь", – сообщила Добракова.

В настоящее время представители фонда оценивают потребности местных жителей, нуждающихся в восстановлении домов после обстрела. Им тоже будут помогать.

Кроме того, жителям Старомарьевки благотворительная организация также намерена предоставить продуктовые наборы и медицинскую помощь.

"Впрочем, вопрос как физически доставить помощь жителям, остается открытым. "Если "Каритасу" дадут возможность заехать в Старомарьевку, благотворители поедут туда. Если нет – организуют пункт сбора, регистрации и выдачи наборов в Гранитном", – подчеркнула Добракова.

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