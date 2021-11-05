Пресслужба 93-ї ОМБр Холодний Яр повідомила, що паливо надала організація Червоний Хрест. Раніше окупанти упродовж 1,5 місяця блокували доступ до місцевих жителів.

Зауважте Що насправді трапилося у Старомар'ївці

У ЗСУ розповіли, що тоді Мирненської ВЦА спробувала надати гуманітарну та медичну допомогу жителям з боку України. Підтримало ініціативу й керівництво 93 бригади Холодний Яр. Групу забезпечили охороною.

Це спричинило масовані обстріли Гранітного з боку російських найманців, у результаті яких загинув військовослужбовець бригади Георгій Халіков,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, тоді пошкодили будинки місцевих мешканців, цивільну інфраструктуру та камеру ОБСЄ.

Тоді окупанти злякалися розголосу та надали можливість благодійній організації довезти жителям вугілля для опалення.

Що відбувається у Гранітному

Пресслужба 93-ї ОМБр Холодний Яр розповіла, що 5 листопада у Гранітному, розташованому по сусідству на підконтрольній українській владі території, працювали представники благодійного фонду "Карітас Волноваха".

Представниця фонду Марія Добракова повідомила про домашні візити.

"Ми відвідували лежачих людей та тих, кому важко пересуватися. Будемо надавати їм медичну допомогу, паливні брикети, а також планується грошова допомога", – повідомила Добракова.

Наразі представники фонду оцінюють потреби місцевих жителів, які потребують відновлення будинків після обстрілу. Їм також допомагатимуть.

Окрім того, жителям Старомар'ївки благодійна організація також планує надати продуктові набори і медичну допомогу.

"Утім, як фізично доставити допомогу жителям, залишається відкритим. «Якщо «Карітасу» дадуть можливість заїхати у Старомар'ївку, благодійники поїдуть туди. Якщо ні – організують пункт збору, реєстрації і видачі наборів у Гранітному", – наголосила Добракова.

Візит представників "Карітас Волноваха" у Гранітне / Фейсбук "93-ї ОМБр Холодний Яр"

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