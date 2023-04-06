Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она подтвердила, что наши воины делают значительные успехи.

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Оккупанты прячутся за местным населением

Несмотря на то, что украинские военные потеснили российских окупантов на Кинбурнской косе, обстрелы Днепро-Бугского лимана не прекращаются.

Гуменюк отметила, что раз в два дня противник решается вытащить артиллерийскую установку, чтобы показать свое присутствие на западной части Кинбурнской косы и обстрелять Днепро-Бугский лиман.

Она отметила, что враждебные силы скапливаются ближе к материковой части, где прячутся за местным населением.

Устойчивого пребывания врага там не фиксируется. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе,

– заявила руководительница.

В то же время Гуменюк отметила, что об успехах рассказывать еще рано, поэтому "работа продолжается".

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Недавно Гуменюк также сообщала, что продуктивная работа наших бойцов по Кинбурнской косе имеет хорошие результаты. Из-за нехватки боеприпасов оккупанты уже реже обстреливают Днепро-Бугский лиман.

Руководитель пресс-центра также рассказала, что после отработки ВСУ западная часть Кинбурнской косы пока достаточно безлюдна. В то же время ближе к материковой части Украины оккупанты "еще прячутся за местным населением".