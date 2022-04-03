ВСУ показали момент сбивания российского бомбардировщика в Харьковской области

3 апреля 2022 , 13:24
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Источник:

командование Воздушных сил ВСУ

В Харьковской области наши защитники сбили истребитель-бомбардировщик Су-34. Момент падения вражеской техники попал на видео.

Бомбардировщик сбили с утра 3 апреля. Также наши военные перехватили разговор россиян после того, как сбили истребитель.

Важно В МВД сказали, где будут продолжаться главные бои в ближайшую неделю

Горит, горит, полностью горит, бл*ть,
– сказал военный-оккупант.

Заметим, после падения истребителя произошел пожар.

Смотрите видео момента падения истребителя:

 

Автор: Софія Мінджоса