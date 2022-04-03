ВСУ показали момент сбивания российского бомбардировщика в Харьковской области
3 апреля 2022 , 13:24Читати новину українською
Источник:командование Воздушных сил ВСУ
В Харьковской области наши защитники сбили истребитель-бомбардировщик Су-34. Момент падения вражеской техники попал на видео.
Бомбардировщик сбили с утра 3 апреля. Также наши военные перехватили разговор россиян после того, как сбили истребитель.
Важно В МВД сказали, где будут продолжаться главные бои в ближайшую неделю
Горит, горит, полностью горит, бл*ть,
– сказал военный-оккупант.
Заметим, после падения истребителя произошел пожар.
Смотрите видео момента падения истребителя: