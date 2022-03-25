ВСУ показали оккупантам, что море не будет спокойным – там будет огонь, – Зеленский

Владимир Зеленский вечером 25 марта в очередной раз обратился к украинцам. Президент, в частности, поблагодарил всех наших защитников, указывающих российским кораблям дорогу в "известном направлении".

Верховный Главнокомандующий заверил, что оккупантам следует бояться не только беспокойного моря по причине естественных обстоятельств, но и огня со стороны украинских военных. 24 канал передает детали.

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Президент Украины выразил благодарность ВСУ за то, что они показали оккупантам, что шторм – не единственная проблема, которая ждет оккупантов на украинском море, если они и дальше будут решаться захватывать наши земли.

Благодарен нашим защитникам, показавшим оккупантам, что море не будет для них спокойным даже тогда, когда там не будет шторма, потому что там будет огонь! Как на тех российских кораблях, которые на этой неделе отправились по известному маршруту из порта "Бердянск",

– сказал Владимир Зеленский.

Вечернее обращение Владимира Зеленского 25 марта: смотрите видео