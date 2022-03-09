Уже сама экипировка россиян, которых украинские защитники уничтожают или берут в плен, опровергает миф о "сильной и мощной" российской армии. Ведь что форма, что другое снаряжение оккупантов выглядит жалко.

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Бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского провели "распаковку мешочка кацапа". Судя по содержимому, он принадлежал захватчику из 2 танкового батальона русской армии. В этот "мешочек" входит только покоцанная антенна и старое радио с павербенком.

"Ох и хлам", – отметила наша военная, проводившая "распаковку". Ей, к слову, помогал кот.

Что входит в "мешочек кацапа": смотрите видео

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