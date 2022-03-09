Уже саме екіпірування окупантів, яких українські захисники знищують або беруть у полон, спростовує міф про "сильну й могутню" російську армію. Адже що форма, що інше їхнє спорядження виглядає жалюгідно.

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Бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського провели "розпаковку мішечка кацапа". Судячи із вмісту, він належав загарбнику із 2 танкового батальйону російської армії. У цей "мішечок" входить лише покоцана антена та старе радіо із павербенком.

"Ох і мотлох", – зазначила наша військова, яка проводила "розпаковку". Їй, до слова, допомагав кіт.

Що входить у "мішечок кацапа": дивіться відео

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