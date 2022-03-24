В ВСУ показали, как учат новобранцев в интерактивных тирах

Все военнослужащие, которые недавно пополнили ряды Вооруженных Сил Украины, Территориальной обороны и других формирований проходят специальную подготовку.

Сначала новобранцы набираются навыков в интерактивных тирах и на тренажерах. Следующий этап подготовки – полигон.

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Это два обязательных этапа. Лишь после этого новоиспеченные воины вместе с личным составом отправляются уничтожать российского оккупанта.

Как проходят обучение на тренажерах: фото ВСУ

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