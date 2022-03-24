В ВСУ показали, как учат новобранцев в интерактивных тирах
24 марта 2022 , 18:32Читати новину українською
Источник:Телеграм Сухопутных войск ВС Украины
Все военнослужащие, которые недавно пополнили ряды Вооруженных Сил Украины, Территориальной обороны и других формирований проходят специальную подготовку.
Сначала новобранцы набираются навыков в интерактивных тирах и на тренажерах. Следующий этап подготовки – полигон.
К теме Выдали оружие в поезде и погнали в бой: ВСУ взяли в плен двух мобилизованных на Луганщине
Это два обязательных этапа. Лишь после этого новоиспеченные воины вместе с личным составом отправляются уничтожать российского оккупанта.
Как проходят обучение на тренажерах: фото ВСУ
К теме – потери врага по состоянию на 24 марта: смотрите видео