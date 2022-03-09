ВСУ полностью выгнали кафиров из Дергачей и контролируют территорию

Украинские защитники выгнали российского оккупанта из Дергачей и полностью контролируют территорию.

Там уже продолжительное время ведут активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город, но наши военные отбили противника и перешли в контрнаступление.

Важно Из-за ударов российских войск в Донецкой области 20 человек ранены, есть погибшие, - председатель ОВА

Наши не имеют потерь

Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля. Наши военные потери не понесли.

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