ВСУ полностью выгнали кафиров из Дергачей и контролируют территорию
9 марта 2022 , 21:42Читати новину українською
Источник:телеграм Олега Синегубова
Украинские защитники выгнали российского оккупанта из Дергачей и полностью контролируют территорию.
Там уже продолжительное время ведут активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город, но наши военные отбили противника и перешли в контрнаступление.
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Наши не имеют потерь
Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля. Наши военные потери не понесли.
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