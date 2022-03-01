Об этом сообщил черниговский Орган оперативного командования "Север".

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

ВСУ получили от партнеров десятки комплексов Javelin и NLAW

Сообщается, что десятки NLAW и Javelin уже ждут своего времени.

Спасибо нашим иностранным партнерам за поддержку и позицию. Готовим подарки захватчикам,

– отметили на странице Оперативного командования "Север".

Javelin и NLAW для украинской армии / Фото фейсбук Operational Command "North"

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые.