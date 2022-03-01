Про це повідомив чернігівський Орган оперативного командування "Північ".

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

ЗСУ отримали від партнерів десятки комплексів Javelin та NLAW Повідомляється, що десятки NLAW та Javelin вже очікують на свій час. Дякуємо нашим іноземним партнерам за підтримку та позицію. Готуємо подарунки загарбникам,

– зазначили на сторінці Оперативного командування "Північ". Javelin та NLAW для української армії / Фото фейсбук Operational Command “North”



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