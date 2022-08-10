Попадание аккуратное, но действенное: в ОК "Юг" рассказали о поражении моста возле Каховской ГЭС

Ситуация в операционной зоне на южнобужском направлении напряженная, но контролируется украинскими воинами. Несмотря на постоянные обстрелы врага, наши защитники наносят россиянам большие потери.

Оперативное командование "Юг" нанесло удар по мосту в районе Каховской гидроэлектростанции.

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Теперь россияне не могут использовать мост у Каховской ГЭС

Защитники заверили, что удар был точным и аккуратным.

Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонской области привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация на Южном направлении

Состав и положение российских войск на Юге не изменилось. Нет изменений и в тактике действий.

Но, к сожалению, ночью россияне выпускали по населенным пунктам реактивные снаряды:

В результате удара системами залпового огня "Смерч" по Николаеву и пригородов повреждены 8 частных домов – в одном из них из-за попадания боеприпасов произошел пожар.

В лесу, возле села Галициново, возникло два возгорания. Пожары оперативно ликвидированы.

На одном из предприятий от обстрелов изуродованы склады и автобаза. Предварительно известно, что ранения получили три человека, среди них один ребенок.

Также ночью, пока мирные люди спали, враг дважды обстрелял Никопольский район из "Градов" и направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Под огонь попали Марганец и Мировская община.

В результате ночных обстрелов погибли 14 человек

К сожалению, в результате обстрелов в Марганце погибли 13 человек. Еще 11 пострадали, 5 из которых в тяжелом состоянии. В городе изуродовано более 20 многоэтажек: Центр предоставления админуслуг, Дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админзданий. Продолжаются работы по разбору завалов.

А в Вышетарасовке Мировской общины погибла одна женщина, ее дом полностью разрушен. Также пострадали супруги. Женщина с ранениями находится в больнице в состоянии средней тяжести, мужчина лечится на дому. Кроме этого, в селе повреждены 11 частных домов и газопроводы.

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