Об этом сообщили разведчики Сил специальных операций подразделения "Бандерлоги" в Запорожской области, пишет 24 канал.

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Операция длилась почти месяц

Как сообщили украинские защитники, эту операцию готовили в течение месяца. Разведчики высчитали место, где оккупанты с помощью кранов перезаряжали ЗРК с ракетами С-300, которыми обстреливали украинские населенные пункты.

Россияне время от времени меняли место, но за прошедшие сутки наши разведчики нанесли удар по позиции оккупантов, которые настраивались перезаряжать ЗРК.

Вчера четко вычислили время, когда там были краны, ракеты и шла зарядка одного из комплексов. Арта получила четкие координаты от разведчиков и нанесла очень меткие удары. Горело, взрывалось и детонировало два часа,

– рассказал разведчик из "Бандерлогов".

Обратите внимание! По данным украинской разведки, удалось уничтожить 7 вражеских ЗРК, ракеты к ним и около трех десятков оккупантов.

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