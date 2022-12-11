Про це повідомили розвідники Сил спеціальних операцій підрозділу "Бандерлоги" у Запорізькій області, пише 24 канал.

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Операція тривала майже місяць

Як повідомили українські захисники, цю операцію готували впродовж місяця. Розвідники вирахували місце, де окупанти за допомогою кранів перезаряджали ЗРК з ракетами С-300, якими обстрілювали українські населені пункти.

Росіяни час від часу змінювали місце, але минулої доби наші розвідники завдали удару по позиції окупантів, які налаштувалися перезаряджати ЗРК.

Вчора чітко вирахували час, коли там були крани, ракети, і йшла зарядка одного з комплексів. Арта отримала чіткі координати від розвідників і завдала дуже влучні удари. Горіло, вибухало і детонувало дві години,

– розповів розвідник з "Бандерлогів".

Зверніть увагу! За даними української розвідки, вдалося знищити 7 ворожих ЗРК, ракети до них та близько трьох десятків окупантів.

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