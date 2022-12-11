Про це повідомили розвідники Сил спеціальних операцій підрозділу "Бандерлоги" у Запорізькій області, пише 24 канал.
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Операція тривала майже місяць
Як повідомили українські захисники, цю операцію готували впродовж місяця. Розвідники вирахували місце, де окупанти за допомогою кранів перезаряджали ЗРК з ракетами С-300, якими обстрілювали українські населені пункти.
Росіяни час від часу змінювали місце, але минулої доби наші розвідники завдали удару по позиції окупантів, які налаштувалися перезаряджати ЗРК.
Вчора чітко вирахували час, коли там були крани, ракети, і йшла зарядка одного з комплексів. Арта отримала чіткі координати від розвідників і завдала дуже влучні удари. Горіло, вибухало і детонувало дві години,
– розповів розвідник з "Бандерлогів".
Розвідник з "Бандерлогів" про влучання по позиціях росіян: відео
"Бавовна" в Мелітополі
- У Мелітополі 10 грудня до російських окупантів завітало "Бавовнятко". На відео видно, що після цього там почалася потужна пожежа.
- Відповідний ролик оприлюднив міський голова Іван Федоров. Внаслідок прильоту серед загарбників є багато загиблих.
- За його словами, ️після вечірніх ударів по базах окупантів у Мелітополі Росія втратила дуже багато військових вбитими та пораненими. Місцеві жителі розповіли, що, за попередніми підрахунками, підсмажилися приблизно 200 загарбників.
- Російські загарбники вантажівками вивозять тіла своїх вояк.
- ЗСУ розбили щонайменше 20 угруповань російських військ. Мовиться про частини окупантів у Мелітополі, Ясному, Михайлівці, Веселому, Пологах тощо. Щонайменше 1200 загарбників більше ніколи не зможуть воювати проти України.