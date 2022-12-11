Про це 11 грудня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що триває 291 день повномасштабної війни.

До теми Хто відповідає за пожежу казарм "мобіків", шалені втрати ворога: хронологія 291 дня війни

"Російське окупаційне керівництво продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території України. Зазначені заходи тривають у Мелітопольському районі Запорізької області", – зазначили у зведенні.

Методи російських вбивць

За інформацією Генштабу, окупанти на Запоріжжі забирають українські гривні й примушують людей користуватися рублями. Крім цього, ворог намагається підкупити місцеве населення й заохотити до злочинної співпраці.

Росіяни пропонують пенсіонерам по 10 тисяч рублів. Щодо інших мешканців, то їм обіцяють нараховувати більшу зарплату, якщо вони погодяться працювати на окупаційну владу.

Читайте також З Мелітополя є одразу 3 гарні новини: цікаві подробиці з окупованого міста

Скільки разів ворог атакував цивільних

У Генштабі розповіли, що росіяни продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру та домівки людей. Відтак, вони порушують норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів та здійснив більше ніж 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, – зазначили у Генштабі.

Додали, що постійно є загроза ракетних ударів та обстрілів безпілотниками по енергетичній інфраструктурі.

Ситуація на напрямках

Стабільною є ситуація на Волинському та Поліському напрямках. Щодо Слобожанщини, то росіяни вдарили по низці населених пунктів: Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп'янськ Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогнем були Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Терни, Колодязі, Зарічне, Діброва і Яковлівка на Харківщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни намагалися штурмувати позиції українських захисників. Вони обстріляли з танків та артилерії 26 населених пунктів. Зокрема, мовиться про Верхньокам'янське, Васюківку, Соледар, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Авдіївку, Опитне, Красногорівку та Мар'їнку Донецької області. Поблизу Кліщіївки ворог вдарив з авіації.

До речі Війна в Україні може вийти з-під контролю: у НАТО не виключають прямого зіткнення з Росією

На Новопавлівському напрямку окупанти намагаються втримати зайняті позиції та атакують українських військових з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Це відбувалося поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Золота Нива, Павлівка та Вугледар Донецької області.

Щодо Запорізького напрямку, то тут від обстрілів постраждали Времівка Донецької області та Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Лобкове і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку вороги обстріляли Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Антонівку і Дніпровське та Херсон.

Зверніть увагу Погані новини для Путіна: в ISW спрогнозували наслідки провалу спроб Кремля "захистити" Донбас

Удари по окупантах

За інформацією Генштабу, українська авіація впродовж 11 грудня завдала 5 ударів по скупченнях окупантів. Ракетні війська та артилерія вдарили по 7 пунктах управління, 10 районах зосередження особового складу. Крім цього, втрат зазнав район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.