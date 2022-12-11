В Інституті з вивчення війни висловили міркування щодо того, як на Росію вплине провал власних же спроб буцімто "захистити" Донбас. Адже усі чудово розуміють, що контрнаступальна операція йде повним ходом. І Україна однозначно вийде на кордони 1991 року.

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На Путіна "гавкають" свої ж ставленики

Укладачі звіту зауважили, що у Путіна існує ризик втратити підтримку колишніх проміжних лідерів псевдореспублік, а також ветеранів. А все тому, що російські війська не здатні відсунути захисників України на захід від Донецька. Мовляв, ця кволість не дозволяє "захистити" Донбас.

Прямо критикувати дії диктатора взявся той самий Ігор Гіркін. Той, хто керував облогою Слов'янська у 2014 році, нині скаржиться на дії Путіна. Він звинувачує президента Росії в тому, що його військо не сприяє захисту мешканців Донбасу. І це попри те, що "спеціальна військова операція" буцімто для цього і задумувалася. Насправді ні!

Гіркіну не сподобалася заява Путіна про "стабільний" хід цієї так званої "СВО". Бойовик наголошує, що лише для диктатора та його ручного міністерства оборони існує бодай якийсь успіх у війні проти України. Сам Гіркін його не бачить.

Долучився до критики також колишній так званий високопосадовець "ДНР" Олександр Ходаковський. "Міністр" безпеки зауважив, що тривале правління Путіна не було повністю успішним. Він також звернув увагу на корупційні схеми довкола реконструкції зруйнованого росіянами Маріуполя. Ходаковський зазначив, що Путін "успадкував досить корумповане суспільство". І це він не може виправити простим усуненням начальника генштабу Росії Валєрія Гєрасімова. Зауважимо, що офіційно цього диктатор так і не зробив.

Критичні настрої лише ростимуть

В Інституті зауважили, що критика Гіркіна та Ходаковського безпрецедентно пряма, якщо порівнювати з попередніми нападками на Кремль. Крім того, відповідні заяви можуть демонструвати розбіжності між налаштованою на війну "ДНР", ветеранськими громадами та самим Путіним.

Нагадаємо, що ще кілька місяців тому назрівали конфлікти й поміж двома псевдореспубліками. Тоді мережею ширилося відео, на якому бойовики з "ЛНР" виступали проти того, щоб гинути за "ДНР". Такі собі братні республіки.

Наостанок аналітики наголосили: Путін не зміг досягнути своєї мети захопити Київ. Він не зміг "врятувати" людей на Донбасі. Ба більше, не досягнув локальних військових цілей в регіоні. Тож умови, які диктатор висунув для тривалої війни, можуть лише вибити землю з-під його ніг. Його зусилля ще більше поставлять під сумнів. Та й сам він навряд чи зможе заспокоїти військових блогерів, які розуміють, що риторика Кремля суттєво відрізняється від реальності.

Міжнародні оглядачі зауважили, що Путін усе частіше покидає свій бункер. Як зазначили журналісти, диктатор з Кремля не просто так з'являється на публіці. Він це робить для того, щоб продемонструвати, що: здоровий, пильний і все ще може керувати своєю країною. Але усі ці виступи з розмахуванням бокала вкотре довели, що він тотально втратив розум і здоровий глузд. Утім, це давно вже не є для нас новиною.